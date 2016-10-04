Köyde hayvanları cansız halde bulan köy muhtarı Ali Doğan Türkmen, bu vahşiliği kimlerin yaptığını bilmediklerini söyledi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran muhtar Türkmen, jandarma ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilen hayvanların sahipleri yapılacak olan kulak küpesi incelemesinin ardından belirleneceği Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinden öğrenilirken hayvanların köye nasıl geldiği araştırılıyor. Hayvanların Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Çorum illerinde kayıtlı olabilme ihtimali üzerine duruluyor. Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.