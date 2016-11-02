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'1 İtalyan taraftar gözaltında'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş-Napoli maçı öncesinde Ataköy Metro istasyonunda çıkan olaylarla ilgili bir İtalyan taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.

1 İtalyan taraftar gözaltında

02 Kasım 2016 10:01
İtalyan holiganlar, Beşiktaş taraftarına saldırdı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş-Napoli şampiyonlar müsabakası öncesi bir Napoli taraftarının darp edildiği ve İtalyan taraftarların pasaport yerine kimlikleriyle Türkiye’ye giriş yaptığı şeklindeki haberlere açıklık getirildi. Açıklamada, "Beşiktaş-Napoli müsabakası öncesi maça giden bir grup Napoli taraftarı Ataköy Metro durağı içerisinde ücret ödemeden turnikelerin üzerinden atlamaya çalıştıkları esnada istasyonda görevli Özel Güvenlik Amiri M.E tarafından engellenmeye çalışıldığında kendisine bira şişesiyle saldırılmış, çıkan arbede esnasında Özel Güvenlik görevlisi M.E. ve Napoli taraftarı S.V. isimli şahıslar hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili şahısların tedavisi yapılarak, Napoli taraftarı S.V. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, İtalyan taraftarların mevzuata uygun şekilde Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. 

Etiketler: beşiktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, napoli


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