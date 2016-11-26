TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 26 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili bilgi verdi. TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatında, TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu tarafından Anifah meskun mahallinin kontrol altına alındığı belirtilerek, "Çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

12 DEAŞ hedefi imha edildi

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen 12 DEAŞ hedefinin yapılan hava harekatı ile imha edildiği bildirildi. Suriye sınır hattında İHA’lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.