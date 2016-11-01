Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Zonguldak, Bartın, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda kuvvetli; Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu Yakası, öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Konya: Parçalı ve çok bulutlu 10

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 14