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1 Kasım hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

1 Kasım hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
1 Kasım hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın kuzeyinde batı ve güneybatıyönlerden hafif olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Az bulutlu ve açık 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23  

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