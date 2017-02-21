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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adana'da 3 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

21 Şubat 2017 10:12
Ölümlü kavga kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, 15 Aralık 2014 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem D., Mustafa K., Murat O. ve Ayhan A.’nın içinde bulunduğu 01 CYP 89 plakalı otomobil, galerinin arka tarafına park edildikten sonra, şahıslar husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. İki grubun da silahlarına sarılmasıyla çatışma yaşandı.

Otomobilden inen 2 kişi galerinin içine kaçarken, diğer 2 kişi gruba karşılık verdi. Silahlı grup, Mustafa K. ile Ekrem D.’yi yaraladıktan sonra bu kez galerinin içine kaçan Ayhan A. ile Murat O.’nun yanına gitti.

Burada Ayhan A. ve Murat O.’yu da silahla yaralayan şahıslar, otomobile binip kaçtı. Oto galeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

112 görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, olayda vurularak yaralanan ve otomobil ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Avcı, hayatını kaybetmişti. 

Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada A.A.'yı ve Kenan A.'yı yakalamış, zanlılar tutuklanmıştı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, alacak verecek kavgası


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