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1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

23 Ocak 2018 17:03
1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Çerkezköy ilçesinde bu gece saat 00.30 sıralarında bir fabrikadan çıkış yapan tırla otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde bulunan ve araç içinde sıkışan 27 yaşındaki Emre Uz hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise 197 promil alkollü olduğu iddia edildi. 

Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi. Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.  

Uğur Arslan

 

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