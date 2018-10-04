1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralı da tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan Karadeniz Kırathanesi önünde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, spotçu Yunus Kart (49) ile daha önce aralarında husumet bulunan Ziraat Mühendisi Murat A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. tabancayla Yunus Kart'a ateş açtı. Silahlı saldırıda Yunus Kart ve Murat A.'nın yanındaki Önder E. (35) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Kart yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Murat A., yaralı arkadaşı Önder E. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Murat A. daha sonra da yaralı arkadaşını özel hastaneye bırakıp oradan da kaçtı. Karnından yaralanan Ömer E. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Murat A. daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında kendi arkadaşı tarafından kazara karnından vurulan Önder E., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Murat A. ve Önder E., üzerilerine çelik yelek giydirilerek dün akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, savcıya ifade veren arkadaşı Önder E. ise tedavisi için hastaneye gönderildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Önder E., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Önder E., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

