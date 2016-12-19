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1 KW elektrik kaç TL? İşte cevabı

1 KW Elektrik kaç TL eder? 2016'da elektrik fiyatları nasıl olacak? Hepsini sizin için haberimizde derledik.

1 KW elektrik kaç TL? İşte cevabı

19 Aralık 2016 09:13

1 kW elektrik 1000 watt elektriği ifade eder. Elektrik tüketen cihazlar, fabrika verilerine göre 1 saatte tüketilen elektriği göstermektedir. Örneğin bir klima, fabrika verilerine göre 1200 Watt elektrik tüketiyorsa, bu 1 saat açık kalması durumunda tüketeceği elektriği göstermektedir. 1200 Watt elektriği kW/h birimine çevirecek olursak da 1.2 kW/h eder.

KDV, elektrik tüketim vergisi, dağıtım bedeli, sistem kullanım bedeli, sayaç okuma bedeli, kaçak kullanım bedeli, enerji fonu, TRT payı gibi çeşitli tutarlar hesaplamaya dahil edilmezse, 1 KW elektriğin birim fiyatı 0,314096 TL yani 31 kuruştur. Tüm masraf ve vergiler dahil 1 kW elektriğin birim fiyatı yaklaşık olarak 0,44 TL, yani 44 kuruştur. Henüz 2016 yılı için fiyatlar resmileşmemiştir. Beklenen zam %6 civarındadır. Türkiye’deki tek elektrik üreticisi TEDAŞ’tır. Diğer firmalar, TEDAŞ’tan elektrik alıp satarlar. Dağıtım yapan (satan) firmalar, tarifelerden satmaktadır. Bu nedenle fiyat hesaplamada +/- %2 kadar bir fark oluşabilir.

2016 yılı Ocak ayı itibariyle 1 kW/h elektrik (1000 watt) çeşitli vergiler dahil ortalama 0,43 TL yani 43 kuruş civarındadır. Bunu hesaplamak için faturamızdaki kullandığımız kW değeri, ödenecek toplam tutara bölmektir. Faturanızdaki ödenmesi gereken toplam tutarı tespit edin. Faturanızdan kW/h tüketiminizi tespit edin Ödenmesi gereken tutarı, tüketilen toplam kW rakamına bölün Buna göre aşağıdaki faturayı baz alarak yapacak olursak; 84,60 TL (ödenmesi gereken toplam fatura tutarı) 235,47 TL (tüketilen kW) 84,60 / 235,47 = 0,36 TL 1 kW/h tutarı ortaya çıkmaktadır. Tabi bu rakamlar faturanın yüksek veya düşük olmasına göre bir miktar değişiklik gösterecektir; ama ortalama bu rakamlara tekabül edecektir.

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