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1. Lig play-off finalinin saati değişti

Spor Toto 1. Lig’de BB. Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep arasında cumartesi günü oynanacak olan play-off finalinin saati 21.00’den 21.30’a alındı.

1. Lig play-off finalinin saati değişti

17 Mayıs 2018 16:50

Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off final müsabakasının saati değiştirildi. Play-off final mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları arasında oynanacak olan maçın saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21.00 olarak belirlenmişti. TFF’den yapılan açıklama ile final karşılaşmasının 19 Mayıs Cumartesi 21.30’da oynanacağı aktarıldı. TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Spor Toto 1. Lig’de 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de oynanacağı ilan edilen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Play-off Final maçının başlama saati değiştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve Spor Toto Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği karşılaşma saat 21.30’da başlayacak." 

Spor Toto 1. Lig play-off finalinin saati değişti.

 

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