Diğer
Kategoriler

1 Mart 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 Mart 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

01 Mart 2018 09:15

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç