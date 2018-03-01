1 Mart 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13