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1 Mayıs için 'engel' tanımadılar

1 Mayıs’ta kutlamaların merkezi olan Bakırköy’e gelen vatandaşlar Emek ve Dayanışma Günü’nü davul ve zurnalar eşliğinde halay çekere kutladı. Kutlamalara katılan birçok engelli vatandaş ise 1 Mayıs’ın engel tanımadığını gösterdi.

1 Mayıs için engel tanımadılar

01 Mayıs 2017 11:57

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamalarının merkezi olan Bakırköy’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polisin barikatlarla çevirdiği alana girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş arama noktalarında dikkatle arandı. Bazı vatandaşlar ellerinde pankartlarla gelirken polisler pankartları kontrol ederek alana aldı. Aramaların ardından kutlamaların yapılacağı alana gelen vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen engelli vatandaşlar ise engel tanımayarak alana geldi. Görme engelli ve yürüme engeli olan birçok vatandaş Bakırköy’e gelerek 1 Mayıs’ı kutladı.

“BU ENGEL DEĞİL, YETER Kİ KALPTEN OLSUN BUNA HERKES İNANSIN”

Kutlamalara tekerlekli sandalyesiyle gelen ve Bakırköy’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Yunus Paçin, “Bu bizim bayramımız zaten bende işçi sayılırım ne kadar engelli olsam da işçiyim sonuçta geçimimizi böyle sağlıyoruz. Bu bizim bayramımız bizim hakkımız. Şu anda kansere dönüşür gibi hastalığım var, ciğerlerle ilgili bunlara rağmen buraya geldim. Bu engel değil, yeter ki kalpten olsun buna herkes inansın yeterli yani” dedi.

“ENGEL İNSANIN KAFASINDADIR, ENGEL TANIMIYORUM”

1 Mayıs kutlamaları için Bakırköy’e gelen görme engelli Tahsin Erbaş, “Çok güzel bir gün olmasını emeğin kazanmasını istiyorum. Engel insanın kafasındadır onun için engel tanımıyorum” şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak - Hasibe Karadağ


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