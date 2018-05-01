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1 Mayıs tüm yurtta kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs tüm yurtta kutlandı

01 Mayıs 2018 16:33
1 Mayıs tüm yurtta kutlandı - Tıkla İzle

İstanbul’daki kutlamaların adresi Maltepe’ydi. Maltepe Miting alanında toplanan kalabalık, İşçi Bayramını coşkuyla kutladı. Yasak olmasına rağmen Taksim’e yürümek isteyen grubaysa Beşiktaş’ta polis müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından bazı eylemciler gözaltına alındı. Taksim Meydanı ise sakindi. Sakinliği fırsat bilen esnaf da top oynadı.

Ankara’daki kutlamalar Anadolu Meydanında, İzmir’deki kutlamalar Gündoğdu Meydanında, Diyarbakır’daki kutlamalarsa İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yurt genelinde büyük çaplı bir olumsuzluk yaşanmadı  

 

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