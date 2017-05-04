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1 Mayıs’ı provoke iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C bağlantılı yapıya mensup 7 kişi tutuklandı.

1 Mayısı provoke iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

04 Mayıs 2017 23:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C bağlantılı 'Gençlik Federasyonu' adlı yapı ve bir yayın organı organına yönelik 'provokasyon' istihbaratı üzerine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlemişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, baskınlarda H.S., M.M.D., S.B., T.S., H.P., E.K. ve Z.A. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yasadışı pankart açtığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ö.Ç. ve D.A. adlı kişiler ise adli kontrol şartı ile savcılık tarafından salıverildi. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: 1 mayıs, taksim


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