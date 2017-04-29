1 Mayıs’ta İstanbul’da 30 bin 101 personel görev alacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları kapsamında ve alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin saat 05.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları ve alınacak önlemleri açıkladı. Açıklamada, “Kutlamaların yapılacağı Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi trafiğe kapanacak. Alternatif güzergahlar olarak; D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi kullanılacaktır” denildi.

Beyoğlu ve Şişli’de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıra Selviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada bu güzergahlarda, “Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesi ve Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akım akarsu yokuşu ve taktaki yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi’yle kesişim noktasından kapatılarak akım, Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak; Abide-i Hürriyet Caddesi kullanılacaktır” denildi.

“Deniz motorları ve Taksim çevresindeki metrolar çalışmayacak”

Bu yolların yanı sıra toplu taşımlarda ise Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa yakasından Anadolu yakasına, Anadolu yakasından Avrupa yakasına deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim- Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, İstiklal Caddesinde çalışan Nostalji Tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları saat 05.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalı olacağı aktarıldı.

Helikopter uçuşlarına izin verilmeyecek

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı, Şişli ilçesi Mecidiyeköy, Fatih ilçesi Saraçhane, Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy ilçesi Halk pazarı, Bakırköy Meydan ve civarında helikopter uçuşlarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

30 bin 101 personel görev alacak

Açıklamada etkinliklerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için etkinlik öncesi, sırası ve sonrası gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılacağı ve bu tedbirlerde 30 bin 101 personelin görevlendirileceği kaydedildi.

Sadık Kahraman