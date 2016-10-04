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1 Mayıs’ta TOMA ile çarptı, savcı 6 yıl hapsini istedi

Beyoğlu’nda 1 Mayıs 2016’da TOMA çarpması sonucu Nail Mavuş adlı vatandaşın ölümüne ilişkin, polis memuru Abdurrahman O. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1 Mayısta TOMA ile çarptı, savcı 6 yıl hapsini istedi

04 Ekim 2016 10:34
1 Mayıs’ta TOMA ile çarptı, savcı 6 yıl hapsini istedi - Tıkla İzle

Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında 1 Mayıs 2016’da sabah saatlerinde işten çıkan Nail Mavuş adlı bir vatandaş eve giderken TOMA aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mavuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Mavuş’a çarpan TOMA’yı kullandığı tespit edilen polis memuru hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nail Mavuş’un oğlu Serdar Mavuş(28) şikayetçi, polis memuru Abdurrahman O.(24) şüpheli olarak yer aldı.
Polis memurunun görevi nedeniyle olay yerinde bulunduğu aktarılan iddianamede, “Olay tarihinin 1 Mayıs olması nedeniyle toplumsal olaylara müdahale etmek üzere üstlerinin emirleri doğrultusunda bir yerden bir yere geçmekte olan şüphelinin idaresindeki, Toplumsal Müdahale Aracının (TOMA) Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bulvarı üzerindeki kavşakta Nail Mavuş isimli yayaya çarparak ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır” denildi.
Mavuş’un cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucunda, kemiklerinin kırıldığı, beyin kanaması, iç ve dış kanama geçirerek öldüğünün tespit edildiği anlatılan iddianamede, polis memuru Abdurrahman O.’nun kazada kusurlu bulunduğu ifade edildi. İddianamede maktul Mavuş’un ise “taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunun yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları yanında herhangi bir yerden geçmek yasaktır” kuralını ihlal ederek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu aktarıldı.

Şüpheli polis memurunun kamu görevlisi olduğu ve atılı suçu görev sırasında işlediği kaydedilen iddianamede, “Atılı suçu görevi nedeniyle işlediğinin kabulü mümkün olmadığından soruşturma ve kovuşturma için izne başvurulmasının gerekli olmadığı” hatırlatıldı.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli polis memurunun önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkması bekleniyor. 

Başak Akbulut 

Etiketler: 1 mayıs, beyoğlu, Nail Mavuş, polis memuru Abdurrahman O, TOMA çarpması, toma çarptı öldü


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