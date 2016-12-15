Akçapınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Ayhan Aksu (55), damızlıklarını Hatay yöresinden aldığı Halep keçilerinden kısa zamanda 60 başlık bir sürü oluşturdu. 3 yaşına geldiklerinde 1 metre boyuna ulaşan keçiler, günde 3,5 litre süt verip, bir batında 8 oğlak dünyaya getiriyor. İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Ayhan Aksu, "Hayvancılığa yeni başladık. Halep keçisi olarak bilinen bu ırkı Hatay ve Adana bölgesinde bulduk. Damızlıklarını Hatay bölgesinden topladık. Devlet kurumları ile ve bankalarla destek için görüşmeler yaptım, fakat yetkililer Halep keçisinin bu bölgede yetişmeye uygun olmadığını ifade ettiler. Bir yıl araştırma yaptım. Halep ırkını tercih etme sebeplerinden biri de çok uysal bir hayvan olması. Ama kulakları ile oynandığında tepki verebiliyor. Süt kalitesi yüksek. Verimli eti var. Bölgemizdeki süt fabrikaları ile görüşmelerde bulundum. İlk başlarda Saanen ırkı üzerinde çalışma yapmayı hedefliyorduk, lakin fabrikalarla görüşünce Halep ırkının sütünün daha değerli olduğunu ve Halep keçisi yetiştirdiğimde sütünü daha değerinde alacaklarını ifade ettiler. Bakımına göre günde bir keçiden 8 litre süt alındığı görülmüş" dedi.

Aksu, genelde keçilerin hem sütünün hem de etinin kendine has bir kokusu olduğunu ve bu koku yüzünden bir çok kişinin keçi sütünü ya da etini tercih etmediğini vurgulayarak, "Halk arasında teke gibi kokuyorsun derler. Halep keçisinde asla böyle bir koku yok. Ne sütü ne de eti kokuyor. Köyümüze son iki üç yıldır küçük baş hayvancılıkta artış var. Modern damlar yapıldı. En son Ayhan Aksu 60 baş Halep keçisi bakmaya başladı. Arkadaşımızın hedefi 500 başa çıkartmak. İnşallah başarılı olur. Biz de kendisine her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.