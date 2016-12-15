Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 1 metrelik boylarıyla günde 3 kilo süt veriyorlar

1 metrelik boylarıyla günde 3 kilo süt veriyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Halep keçisi çiftliği kuruldu. 1 metrelik boyları ile dikkat çeken Halep keçileri günde 3,5 litre süt verirken, bir batında 8 yavru doğurabiliyor.

1 metrelik boylarıyla günde 3 kilo süt veriyorlar

15 Aralık 2016 09:29
1 metrelik boylarıyla günde 3 kilo süt veriyorlar - Tıkla İzle

Akçapınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Ayhan Aksu (55), damızlıklarını Hatay yöresinden aldığı Halep keçilerinden kısa zamanda 60 başlık bir sürü oluşturdu. 3 yaşına geldiklerinde 1 metre boyuna ulaşan keçiler, günde 3,5 litre süt verip, bir batında 8 oğlak dünyaya getiriyor. İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Ayhan Aksu, "Hayvancılığa yeni başladık. Halep keçisi olarak bilinen bu ırkı Hatay ve Adana bölgesinde bulduk. Damızlıklarını Hatay bölgesinden topladık. Devlet kurumları ile ve bankalarla destek için görüşmeler yaptım, fakat yetkililer Halep keçisinin bu bölgede yetişmeye uygun olmadığını ifade ettiler. Bir yıl araştırma yaptım. Halep ırkını tercih etme sebeplerinden biri de çok uysal bir hayvan olması. Ama kulakları ile oynandığında tepki verebiliyor. Süt kalitesi yüksek. Verimli eti var. Bölgemizdeki süt fabrikaları ile görüşmelerde bulundum. İlk başlarda Saanen ırkı üzerinde çalışma yapmayı hedefliyorduk, lakin fabrikalarla görüşünce Halep ırkının sütünün daha değerli olduğunu ve Halep keçisi yetiştirdiğimde sütünü daha değerinde alacaklarını ifade ettiler. Bakımına göre günde bir keçiden 8 litre süt alındığı görülmüş" dedi.

Aksu, genelde keçilerin hem sütünün hem de etinin kendine has bir kokusu olduğunu ve bu koku yüzünden bir çok kişinin keçi sütünü ya da etini tercih etmediğini vurgulayarak, "Halk arasında teke gibi kokuyorsun derler. Halep keçisinde asla böyle bir koku yok. Ne sütü ne de eti kokuyor. Köyümüze son iki üç yıldır küçük baş hayvancılıkta artış var. Modern damlar yapıldı. En son Ayhan Aksu 60 baş Halep keçisi bakmaya başladı. Arkadaşımızın hedefi 500 başa çıkartmak. İnşallah başarılı olur. Biz de kendisine her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

Etiketler: balıkesir, Süt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç