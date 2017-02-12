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1 milyon 300 bin yeni seçmen 16 Nisan'da sandığa gidiyor

Seçim takvimi 16 Şubat’ta başlayacak, halk oylaması 16 Nisan’da yapılacak. 1 Kasım’da 56 milyon 965 bin 100 olan seçmen sayısı 58 milyon 266 bin 349’a yükseldi. Yurtta 164 bin sandık kurulacak. 57 ülkede ve 32 gümrük kapısında oy kullanılacak.

1 milyon 300 bin yeni seçmen 16 Nisanda sandığa gidiyor

12 Şubat 2017 08:06

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Güven, düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, “Anayasa değişikliği halk oylamasının, kurulumuzun 74 sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.” dedi.

Bugün itibarıyla yurt içi kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının 55 milyon 336 bin 960 olduğunu belirten Güven, yurt içinde kurulacak sandık sayısının ise yaklaşık 164 bin olduğunu bildirdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının da 2 milyon 929 bin 389 olduğunu kaydeden Güven, bu seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilik ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılmasının planlandığını anlattı.

YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLER...

Güven, oy verme işlemlerinin yurt dışındaki temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan tarihlerinde yapılacağını söyledi. Sadi Güven, “Halk oylamasında beyaz renk üzerine ‘evet’, kahverengi üzerine ‘hayır’ ibareleri bulunan 2 ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler tercih mührünü kullanarak oy verme işlemini gerçekleştirecektir.” ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven, seçim takviminin 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını belirterek, “Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir” diye konuştu.

Güven ayrıca, 16 Nisan 2017’de düzenlenecek halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunu söyledi.

Etiketler: evet hayır, haberler, referandum, Sadi güven, sandık, seçim, Seçmen, son dakika, YSK


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