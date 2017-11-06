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1 milyon kişi sahte WhatsApp uygulamasını indirdi

Siber korsanlar WhatsApp görünümü verdikleri zararlı yazılımını Google Play Store'a soktu ve 1 milyondan fazla kişinin indirmesini sağladı

1 milyon kişi sahte WhatsApp uygulamasını indirdi

06 Kasım 2017 14:02

Android kullanıcıların başı yeni bir sahte uygulamayla dertte. Siber korsanların birebir WhatsApp görünümünü verdikleri zararlı uygulama Google Play Store üzerinden 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

'Update WhatsApp Messenger' isimli uygulama, WhatsApp mesajlaşma uygulamasına birebir benzerken, siber korsanlar geliştirici bölümüne WhatsApp Inc. yazarak kullanıcıların tuzağı fark etmemelerini sağladı.

Siber korsanların geliştirici ismine WhatsApp Inc. yazarak zararlı yazılımını güvenli gibi gösterebilmelerinin ardında Unicode karakter boşluk kullanmaları yatıyor. Bu şekilde kullanıcılar Facebook tarafından yayınlanan güvenli bir uygulama indirdiklerine inandırıldılar.

Zararlı uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı fakat indirenlerin telefonlarından silmeleri gerekiyor.

Google konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Kaynak: Habertürk

Etiketler: whatsapp

 

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