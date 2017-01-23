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1 milyon kişinin borcu yapılandırıldı

27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin ardından bankalar, 562 bin kişinin 2,4 milyar TL kredi kartı borcunu, 456 bin kişinin ise 6,4 milyar TL tutarındaki tüketici kredisini yapılandırdı.

1 milyon kişinin borcu yapılandırıldı

23 Ocak 2017 11:01

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankalar tarafından yeniden yapılandırılan bireysel kredilere ilişkin açıklamada bulundu. Aydın, düzenlemelerin ve imkânların getirdiği esnekliklerin en üst düzeyde kullanılarak, borçlarını ödemeye niyetli olan ve ek süreye ihtiyaç duyan müşterilere gerekli kolaylıkların sağlandığını vurguladı. Küresel ekonomik ve bölgesel siyasi gelişmelerin de etkisiyle, ekonomik faaliyetlerde sık aralıklarla iniş ve çıkışlar yaşanabildiğini belirten Aydın, önlemlerin proaktif bir yaklaşımla ele alınmasının sorunların çözümüne çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin 27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Aydın, “Yeni düzenlemeyle bireysel kredilerin yeniden yapılandırılması daha da kolaylaştı. Üyelerimizden toplanan istatistiklere göre, Ekim-Aralık 2016 döneminde 562 bin kişinin 2,4 milyar TL kredi kartı borcu yapılandırılmıştır. Aynı dönemde 456 bin kişinin ise 6,4 milyar TL tutarındaki tüketici kredisinin yapılandırıldığını görüyoruz. Yeniden yapılandırmalarda vade; kredi kartlarında 23, tüketici kredilerinde ise 37 ay olarak gerçekleşti” diye açıkladı. Düzenlemeden önceki uygulamada kredi kartı açık kalmak kaydıyla, kredi kartı borçlarında yapılandırma 12 ay ile sınırlıydı. Tüketici kredilerinde ise 24 ay vade ile yapılandırma yapılıyordu" dedi.

(İHA)

Etiketler: Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği


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