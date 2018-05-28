1 milyon lira değerinde!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yurda yasadışı yollarla sokulan gümrük kaçağı araç airbag beyinleri, motor kontrol üniteleri ve araç kalorifer motorları olduğu ihbarını aldı. Alınan ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, 22 Mayıs’ta söz konusu iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların Gürcistan’dan “hurda” olarak gösterip ülkeye soktuğu parçaların multimedya teyp, airbag beyni ve motor kontrol üniteleri olduğu belirlendi. Emniyet güçleri, yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan farklı marka ve modeldeki otomobillere ait 56 adet kalorifer motoru, 735 adet airbag beyni, 412 adet motor kontrol ünitesi ile 10 adet multimedya teyp ele geçirdi. Yakalanan 3 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheliler hakkında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ten işlem başlatılarak idari para cezası verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)