TSK'dan yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 11 Ekim 2016 tarihinde Bitlis ili Güroymak ilçesi kırsalında istihbarata dayalı pusu-dinleme faaliyeti icra edildiği esnada, 2 kişilik BTÖ mensubuyla sağlanan temas neticesinde, aranan teröristler listesinden yeşil listede bulunan ve ele geçirilmesi için 1 milyon TL para ödülü konan Güroymak sorumlusu Rojhat Vartinus kod adlı M.N.Ö adlı teröristin ölü, Aras kod adlı N.B.'nin yaralı olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi.

