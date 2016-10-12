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1 milyon TL para ödülü konan terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 milyon TL para ödülü konan Güroymak sorumlusu Rojhat Vartinus kod adlı M.N.Ö adlı teröristin ölü, Aras kod adlı N.B.'nin ise yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

1 milyon TL para ödülü konan terörist ölü ele geçirildi

12 Ekim 2016 13:05

TSK'dan yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 11 Ekim 2016 tarihinde Bitlis ili Güroymak ilçesi kırsalında istihbarata dayalı pusu-dinleme faaliyeti icra edildiği esnada, 2 kişilik BTÖ mensubuyla sağlanan temas neticesinde, aranan teröristler listesinden yeşil listede bulunan ve ele geçirilmesi için 1 milyon TL para ödülü konan Güroymak sorumlusu Rojhat Vartinus kod adlı M.N.Ö adlı teröristin ölü, Aras kod adlı N.B.'nin yaralı olarak ele geçirildiği kaydedildi.
Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi.
 


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