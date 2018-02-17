1 motosiklete 4 kişi binen Afgan aileye otomobil çarptı: 4 yaralı

Kaza saat 23.30 sıralarında Mısmılırmak Mahallesi Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D. idaresindeki 58 BT 257 plakalı otomobil Afgan uyruklu Habiballah Seıfı idaresindeki 4 kişinin bindiği plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan aile yola savruldu. Durumu görenler polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından baba Habiballah (37), Zeinab (8) ve Setayesh (2) Numune Hastanesi'ne anne Maryam Habibi (33) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Annenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.