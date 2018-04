1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye çıkan isimler kim? KİM ELENDİ

SURVİVOR CANLI İZLE... SURVİVORDA KİM KAZANDI... SURVİVORDA KİM ELENDİ... Survivor yarışmasında gün geçtikce tansiyon yükseliyor. Gönüllüler takımında Nagihan'ın sürekli oyuna çıkmak istemedi adeta sorun haline geldi. Gönüllüler takımı Nagihan'ın bu tavrından hayli rahatsız gözüküyor. İlerleyen zamanlarda Nagihan'ın bu tavrı yüzünden takımdan kopmalar olacağı düşünülüyor. All Star takımında ise Adem ile Acun'un gerginliği yankıları sürüyordu. Bu akşam yeni bölümde ise yarışmanın en kritik oyunlarından biri olan Dokunulmazlık oyunu var. İki takımda dokunulmazlık oyununu kazanmayı çok istiyor. Peki bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor canlı izlemek için ne yapmalıyız? Survivor'da kim kazandı? Survivorda elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte merak ettiğiniz her şey...

ÜMİT- BATUHAN GERGİNLİĞİ!

Survivor'da gerginlikler bitmiyor. Oyun alanında yine gergin dakikalar.yaşanıyor. Batuhan'ın 'Başlayamadı mı?' diye bağırması Ümit Karan'ın tepkisine neden oluyor.

31 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?

31 Mart ödül oyununu en iyi kız ve en iyi erkekler oynadı. Ödülün sahibi 10-6'lık skorla All Star kazanmıştı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da geçen hafta Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmişti. Eleme potasına ise Ramazan, Yağmur ve Anıl çıkmıştı. En az oyu alarak elenen isim Ramazan Kalyoncu olmuştu. Ramazan Kalyoncu duygusal bir konuşma yaparak adaya veda etti.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro'da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Türkiye'nin en köklü okullarından olan Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise eğitiminin ardından üniversite için Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'ne kayıt yaptıran Baki, buradan da başarılı ile mezun olarak diploma almıştır. Küçüklüğünden beri ilgilendiği yelken sporunda daha da ileriye giden Anıl Berk Baki, bu alanda profesyonelleşmiş ve Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Milli Yelkenci olan Anıl Berk aynı zamanda bir dayanıklılık sporu olan Crossfit ile de uğraşmaktadır. Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenen Anıl Berk Baki, aslen Trabzon kökenlidir. Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Anıl Berk Baki, Gönüllüler takımında mücadele etmekte ve şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşında olan güzel yarışmacı tekvando alanında Türkiye’yi çeşitli platformlarda temsil etti. Düzenli olarak dövüş yaptığı ifade eden Yağmur Banda, milli tekvandocu olduğunu dile getirdi. Bir süredir yarışma için hazırlıklarını devam ettirdiğini söyleyen Banda, program nedeniyle dövüşlere şimdilik ara verdiğini belirtti. Yarışma ağırlıklı antrenmanlara ağırlık verdiğini söyleyen Banda, kendi çalışma düzeni içerisinde olan antrenmanların dışına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti. Program öncesi “Genç yaşta nasıl şampiyon olunur, onu göstermek için buradayım” diyen Banda’nın performansının nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.