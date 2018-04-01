1 Nisan'da yapılacak en komik ve eğlenceli şakalar! (1 Nisan şakaları 2018)

1 Nisan Şaka Gününüz kutlu olsun. 1 Nisan şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır? Bugüne özel en komik ve en eğlenceli 1 Nisan şakalarını ayrıntılı olarak haberimizden bulabilirsiniz. Bugün sevdiklerine tatlı yaramazlıklar yapmak isteyenler için en komik şakaları haberimizde topladık. Keyifli ve heyecan dolu 1 Nisan geçirmek isyenler için 1 Nisan şakalarını sizler için derledik.

1 NİSAN'DA YAPILACAK EN KOMİK ŞAKALAR

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremali bisküvi alinir. Bir kac biskuvi ortadan bolunur ve kremalari alinir yerine dis macunu sikilir.Sirasi ile pakete bir dis macunlu bir normal biskuvu ust uste dizilir. Saka yapilacak arkadasin yanina gelindiginde bir tane agzimiza atariz sonra arkadasa ikram ederiz. Dogal olarak bööööoo bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz durumu caktirmadan ne olmus gayet güzel deyip siradaki normal bisküviyide aziniza atarsiniz. Bir daha dene deyip siradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalikta yapilan sakalar vardir. Bunlar klasiklesmis sakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalik bir sokakta yürümeye baslanir tam birileriyle karsilasildigi zaman sanki önünde ip varmis da sanki üzerinden geçiliyormus gibi bacaklar kaldirilir. Cok kisi olmasi inandiriciligi arttirir.Ya da ip yerine sanki bir sey varmis gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakilir. Bu arada saka yapilan kisilerin tepkisini gözlemlemek için bir kisi görevlendirilir. Hep birlikte yukari bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadir

BOYALI DÜRBÜN

Bu sakayi bilmeyen birini bulursaniz uygulayabilirsiniz. Bir borunun agiz kismi siyaha boyanir.Uygulama alaninda kendiniz gözünüze degdirmeden bakarsiniz. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana sundan dersiniz. O kisi alir bakar “ee ne olmus bir sey yok ki” der fakat gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu sakayi birde recel sürerek deneyin isterseniz o da cok hos olur.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadir bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmistir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanin kenarina koyacaksin ben de bardagi iki parmaginin üstüne koyacagim hadi bakalim devirmeden alabilecekmisin. Tamam demesi için degisik gaz vermeler de yapilabilir. Bardagi koyun o biraz ugrasacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.

KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

Kirbit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumagi koyacaksiniz. Buna ince görünmez bir sicim baglayip alttan cevirerek kirbit kutusunun en uzak kosesine bantla yapistiracaksiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumagi çekecektir. Ve böylece yumak kutudan firlayan acaip bir böcek hissi verecektir. Uygulamasi size kalmis. Not: yumak içerden kutuya takilmasin diye köseye ucgen bir rampa kurulmasi faydali olur 1 nisan şakaları

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altindan para büyüklügünde kucuk bir kapak açilir. Kapak daha sonra yerine yerlestirilecegi için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyva kismi çay kasigi yada baska bir sey yardimiyla itinayla çikarilir. Içerideki bosluga mayonez, reçel ya da un gibi seyler doldurulur. Kapak uygun bir sekilde yapistirilir.(Belli olmayacak sekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basinç meyvayi portlatip içini disina çikarir.

FOTOMONTAJ

Tanidigimiz birini fotografi varsa bundan iyi bir fotokopi alip gazetenin orta sayfalarindaki haberlere fotomontaj yapariz. Sonra gazeteyi onun okumasini saglariz bir yandan da kenarda durup ne yapacagina bakariz. Iyi uygulandigi taktirde çok eglendirici olur bu saka. Bir keresinde “Viagra kullanan yasli adam natasalarla yakalandi” konulu bir haberde basariyla uygulandigina tanik olduk bu sakanin.

KUSMA

Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.