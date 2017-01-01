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1 Ocak 2017 yurtta hava durumu

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

1 Ocak 2017 yurtta hava durumu

01 Ocak 2017 09:31

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Hatay, ilk saatlerde İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Karaman, Niğde, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimler ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu -2
İstanbul: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8
Adana: Çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinden sonra il geneli yağışlı (Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor) 13
Antalya: Parçalı bulutlu 14
Samsun: Parçalı bulutlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9 


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