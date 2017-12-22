1 Ocak 2018 hangi gün? Yeni yılın ilk günü tatil mi? 2018 Yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı tatilini merak edenler arasında en çok öğrenciler var. Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2018 resmi tatil olacak. Tatil planı yapan çalışanlar ve vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını ve 1 Ocak 2018'in hangi gün olduğunu merak ediyor? İşte 1 Ocak 2018 yılbaşı tatili günü...

2018 Yılbaşı tatili ne zaman?

Geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı, resmi tatil ilan edilmemişti. Bu yıl yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2018 pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü başladı. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.