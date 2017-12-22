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1 Ocak 2018 hangi gün? Yeni yılın ilk günü tatil mi? 2018 Yılbaşı tatili ne zaman?

2017 yılının bitmesine günler kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin ne zaman olacağını merak ederek aratmaya başladı. Binlerce çalışan ve öğrenci 1 Ocak 2018'in hangi gün olduğunu merak ediyor. İşte yılbaşı tatili hakkında merak edilenler...

1 Ocak 2018 hangi gün? Yeni yılın ilk günü tatil mi? 2018 Yılbaşı tatili ne zaman?

22 Aralık 2017 20:27

Yılbaşı tatilini merak edenler arasında en çok öğrenciler var. Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2018 resmi tatil olacak. Tatil planı yapan çalışanlar ve vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını ve 1 Ocak 2018'in hangi gün olduğunu merak ediyor? İşte 1 Ocak 2018 yılbaşı tatili günü...

2018 Yılbaşı tatili ne zaman?

Geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı, resmi tatil ilan edilmemişti. Bu yıl yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2018 pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü başladı. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

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