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1 sığınak imha edildi, çok sayıda EYP malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 20 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 sığınak imha edildi.

1 sığınak imha edildi, çok sayıda EYP malzemesi ele geçirildi

04 Ocak 2018 17:26

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timlerin Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 1 sığınağın ele geçirildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca devam eden operasyon kapsamında bulunan sığınak içerisinde 20 kilogram amonyum nitrat, 5 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 50 metre hortum, 1000 metre ip, 2 adet sera naylonu, 700 met kablo, 35 adet EYP yapımında kullanılan boru, 3 adet büyük hilti, 4 adet kazma, 1 adet kürek 30 adet testere, 3 adet battaniye, 30 adet ampül, 50 adet tüp başlığı, 12 koli A-4 kağıdı, 10 adet enjektör ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Fatma Çıray

 

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