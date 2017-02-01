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1 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 Şubat 2017 yurtta hava durumu

01 Şubat 2017 08:53

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğu çevreleri, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van’ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 santim ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 0
İstanbul: Az bulutlu 6
İzmir: Az bulutlu ve açık 11
Bursa: Az bulutlu 8
Adana: Parçalı ve az bulutlu 9
Antalya: Az bulutlu ve açık 14
Samsun: Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere il geneli aralıklı kar yağışlı 3
Trabzon:Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 3
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -9
Diyarbakır: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1 

Etiketler: hava durumu


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