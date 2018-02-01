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1 Şubat 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

1 Şubat 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

01 Şubat 2018 09:00

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11 

Etiketler: yurtta hava durumu

 

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  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

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