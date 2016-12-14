Türkiye genelinde yumurta fiyatlarında artış yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl önce Ordu’da hayata geçirilen “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu” projesi ile üretilen organik yumurta fiyatlarında da artışlar göze çarpıyor. Yumurta fiyatlarındaki artışı değerlendiren Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, fiyatların artmasındaki en önemli hususun yumurta üretimi yapan ülkelerdeki kuş gribi vakaları olduğunu söyledi.

“Türk yumurtası değerlendi”

Yumurta üretimi yapılan ülkelerde yaşanan kuş gribi vakaları sebebi ile Türk yumurtasının değerlendiğini, bu günlerde ise bir adet organik yumurtanın 1 TL’ye satıldığını ifade eden Kaya, “Yakın bir tarihe kadar seri üretilen yumurtaların tanesi 20 kuruşa organik yumurtalar ise 45-50 kuruşa kendisine pazar buluyordu. Ancak yumurta üretimi yapan Irak, Hindistan ve Macaristan gibi ülkelerde kuş gribi vakalarının yaşanması oradaki yumurta üretiminin durmasına sebep oldu. Bu sebeple Türkiye’de üretilen yumurtaya ihtiyaç arttı ve fiyatlar yükseldi. Geçtiğimiz aylarda 12-15 TL düzeylerinde satılan 30’lu organik yumurta kolisi bu günlerde 25-30 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu açıdan 1 yumurta 1 TL oldu” diye konuştu.

“Ürünü değeri ile satmaya başladık”

Ordu’da 75’i aşkın üretici ile Serbest Sistem yöntemi ile organik yumurta üretimini sürdürdüklerini, kalite tesisler ile kış aylarında da üretimin kesintiye uğramadan devam ettiğini aktaran Kaya, “Biz yumurta üreticileri olarak daha önce pazar bulamıyorduk ve yumurtalarımız ucuza satılıyordu. Bunun üzerine tek elde birleşerek birlik kurduk. Pazarcıların organik yumurta isteği ile bizde organik yumurta üretmeye başladık. Bu sayede hem kaliteli ürün elde ettik hem de ürünü değeri ile satmaya başladık. Bu günlerde de fiyatlarda gözle görülür derecede bir artış yaşanıyor. Üreticilerimizin üretim alanlarında kış aylarında da yumurta üretimi kesintiye uğramadan devam ediyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen satışların devam ettiğini vurgulayan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Ordu dışında İstanbul’a da önemli oranda yumurta pazarladıklarını sözlerine ekledi.

Doğan Arzık