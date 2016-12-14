Diğer
Kategoriler

1 TL’ye 1 yumurta

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, yumurta üretimi yapan bazı ülkelerde kuş gribi vakalarının arttığını belirterek, “Yumurta üretimi yapan Irak, Hindistan ve Macaristan gibi ülkelerde kuş gribi vakaları arttı. Bu sebeple 12-15 TL düzeylerinde olan 30’lu organik yumurta kolisi 30 TL’ye çıktı” dedi.

1 TLye 1 yumurta

14 Aralık 2016 14:58

Türkiye genelinde yumurta fiyatlarında artış yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl önce Ordu’da hayata geçirilen “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu” projesi ile üretilen organik yumurta fiyatlarında da artışlar göze çarpıyor. Yumurta fiyatlarındaki artışı değerlendiren Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, fiyatların artmasındaki en önemli hususun yumurta üretimi yapan ülkelerdeki kuş gribi vakaları olduğunu söyledi.

“Türk yumurtası değerlendi”
Yumurta üretimi yapılan ülkelerde yaşanan kuş gribi vakaları sebebi ile Türk yumurtasının değerlendiğini, bu günlerde ise bir adet organik yumurtanın 1 TL’ye satıldığını ifade eden Kaya, “Yakın bir tarihe kadar seri üretilen yumurtaların tanesi 20 kuruşa organik yumurtalar ise 45-50 kuruşa kendisine pazar buluyordu. Ancak yumurta üretimi yapan Irak, Hindistan ve Macaristan gibi ülkelerde kuş gribi vakalarının yaşanması oradaki yumurta üretiminin durmasına sebep oldu. Bu sebeple Türkiye’de üretilen yumurtaya ihtiyaç arttı ve fiyatlar yükseldi. Geçtiğimiz aylarda 12-15 TL düzeylerinde satılan 30’lu organik yumurta kolisi bu günlerde 25-30 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu açıdan 1 yumurta 1 TL oldu” diye konuştu.

“Ürünü değeri ile satmaya başladık”
Ordu’da 75’i aşkın üretici ile Serbest Sistem yöntemi ile organik yumurta üretimini sürdürdüklerini, kalite tesisler ile kış aylarında da üretimin kesintiye uğramadan devam ettiğini aktaran Kaya, “Biz yumurta üreticileri olarak daha önce pazar bulamıyorduk ve yumurtalarımız ucuza satılıyordu. Bunun üzerine tek elde birleşerek birlik kurduk. Pazarcıların organik yumurta isteği ile bizde organik yumurta üretmeye başladık. Bu sayede hem kaliteli ürün elde ettik hem de ürünü değeri ile satmaya başladık. Bu günlerde de fiyatlarda gözle görülür derecede bir artış yaşanıyor. Üreticilerimizin üretim alanlarında kış aylarında da yumurta üretimi kesintiye uğramadan devam ediyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen satışların devam ettiğini vurgulayan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Ordu dışında İstanbul’a da önemli oranda yumurta pazarladıklarını sözlerine ekledi. 

Doğan Arzık

Etiketler: ahmet kaya, yumurta üretimi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç