1 TL'ye İstanbul manzarası devri sona erdi

İstanbul'un yıllardır bilinen, ziyaret edilip çeşitli hatıra fotoğrafları çektirilmesi artık gelenek haline gelen muhitleri ve yapılarının aksine, son birkaç yıl öncesine kadar adının bile bilinmediği bir tarihi miras, hızlı bir şekilde geniş kitlelerce fark edilmeye ve ziyaretçi akınına uğramaya başlamıştı. Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu'nda bulunan Büyük Valide Han, kısa bir süre içerisinde sosyal medya fenomeni olmuş, fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'da bir günde binlercesi paylaşılan İstanbul manzaralı fotoğraflara ve özçekimlere ev sahipliği yaptıkça hayranları ve ziyaretçileri de giderek artmıştı. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Ahmet Han'ın eşi Mahpeyker Kösem Sultan tarafından 1651 yılında inşa ettirilen Valide Han'dan (Büyük Valide Han), asırlara yayılan ömrü boyunca birçok farklı amaca hizmet etmişken, sahip olduğu manzara sayesinde özellikle gençlerin ve turistlerin yoğun ilgisiyle adeta yeni bir görev üstlenmişti.

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, binlerce fotoğrafın çekildiği ve binlercesinin sosyal mecralarda paylaşıldığı Büyük Valide Han'ın çatısına çıkılan kapı mühürlendi. Çatıya çıkış yasağının ardından, gelen ziyaretçiler han bekçisi tarafından geri çevrilirken, önceleri 1 TL lirası veren ziyaretçinin çıktığı ve kubbelerinin üzerinde zıplayarak poz verdiği Valide Han'ın çatısında çökmeler meydana geldiği öğrenildi. İhlas Haber Ajansı'nın özel olarak görüntülediği tarihi kubbelerden oluşan çatının son hali ise tarihi esere saygısızlığı gözler önüne serdi. Tarihi kubbelerin üzerine sprey boyalarla yazılmış yazılar ve tarihi dokuya güpegündüz verilmiş zarar gün yüzüne çıktı.

Sahip olduğu konum itibariyle, çatısına çıkıldığında Galata, Karaköy, Eminönü, Üsküdar gibi semtlerin yanı sıra, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yapıların bir arada seyredilebilmesi özelliğini taşıyan Büyük Valide Han'ın akıbeti ve çatıya çıkış yasağının ne kadar devam edip ne derece uygulanabileceği ise merak konusu.Hanı tadilata alındığı öğrenildi.

Hüseyin Coşkun