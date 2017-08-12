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1 ton 150 kiloluk 'Ağrı'nın Gülü' 16 bin liraya satışa çıktı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle İzmir’in Aliağa ilçesinde kurban pazarı kurulurken, "Ağrı'nın Gülü" isimli 1 ton 150 kiloluk dana 16 bin liraya alıcısını bekliyor.

1 ton 150 kiloluk Ağrının Gülü 16 bin liraya satışa çıktı

12 Ağustos 2017 15:16

Bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, İzmir genelinde de kurban pazarları kurulmaya başladı. Aliağa Belediyesi de Kurban Bayramı öncesi Güzelhisar köyü yolu üzeri eski cezaevi arkasında bulunan 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanını kurban pazarı esnafının hizmetine sunarak ilçedeki satıcı ve alıcıları buluşturuyor.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların yer aldığı pazarda, satış yapmak isteyenlerin işletme belgesi, satışa sunacakları hayvanların kulak küpeleri, onaylı pasaportları, aşı kayıtları, gebelik kontrol raporları gibi belgelerinin olması gerektiği öğrenildi.

Küçükbaş hayvanlar 700 TL'den, büyükbaşlar 7 bin liradan başlıyor

Kurban satıcısı Ercan Adıgüzel, kurban pazarındaki küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 700-950 lira arasında değiştiğini, büyükbaş fiyatlarının ise 7 bin liradan başlayarak kilosuna ve cinsine göre 16 bin liraya kadar çıktığını belirtti. Şuan için satışların durgun olduğunu da ifade eden Adıgüzel, "Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre aynıdır diyebiliriz. Geçen yıla göre çok büyük farklar yok. Bayram yaklaştıkça alıcı sayısı da artacaktır. Kurban pazarı esnafı olarak bayram süresince burada olacağız" dedi.

1 ton 150 kiloluk "Ağrı'nın Gülü" 16 bin lira

Aliağa'daki hayvan pazarında bulunan bir dana ise görenleri şaşırttı. Ağrı’dan getirilen 1 ton 150 kiloluk simental cinsi dev danaya "Ağrı'nın Gülü" ismi verildi.Dana, 16 bin liraya satışa sunulurken, vatandaşlar merakla danayı inceledi. 

Satıcı Özgür Polatlı "Simental cinsi dana diğer cinslere göre daha fazla et veriyor. Bu cinslerde kemik oranı az et oranı daha fazladır. ‘Ağrı Gülü’nü alacak olan kişi çok memnun kalacaktır" dedi. 

Nimet Ergün - Murat İşçi - Nilüfer Öztürk Silay


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