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1 ton uyuşturucu ele geçirildi: 40 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

1 ton uyuşturucu ele geçirildi: 40 gözaltı

10 Ocak 2017 09:07
Adana merkezli bin polisle uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bin polisle 57 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. 

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona özel harekat ve helikopterle havadan destek verilirken, narkotik köpekleri evlerin içinde arama yaptı. Operasyonda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ton 157 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 

Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, uyuşturucu operasyonu


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