1 tonluk uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1998 yılında uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldığı öğrenilen ve yakın zamanda tahliye olan Rıfat B.'yi takip ederek Sakarya Hendek'teki bir tavuk üretim çiftliğinde uyuşturucu imalathanesi tespit etmişti. Çiftliğe düzenlenen baskında 1 ton 400 kilogram eroin ele geçirilmişti. Operasyonda Rıfat B., çiftlik sahibi ve çiftlik çalışanlarının da arasında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

7 şüpheli İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 7 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Mehmet Altunışık