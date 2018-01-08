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1 yıl önce bugün kara teslim olan İstanbul’da şimdi sıcak hava hakim

İstanbul’da geçtiğimiz yıl bugün lapa lapa yağan kar kenti beyaz örtüyle kaplarken bu sene kendini gösteren güneş sayesinde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Geçen sene ve bu yıl aynı gün havadan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, hava sıcaklığında meydana gelen değişim gözler önüne seriliyor.

1 yıl önce bugün kara teslim olan İstanbulda şimdi sıcak hava hakim
1 yıl önce bugün kara teslim olan İstanbul’da şimdi sıcak hava hakim - Foto Galeri

08 Ocak 2018 15:35
1 yıl önce bugün kara teslim olan İstanbul’da şimdi sıcak hava hakim - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi. Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi. Vatandaşlar ayrıca 2 yıl arasındaki büyük sıcaklık farkı hakkında konuşarak ocak ayında yaşanan güneşli havayı değerlendirdi.

“İstanbul’da hava güzel olsun”

Taksim’e iş için geldiğini ve İstanbul’da havanın geçen seneye aynı zamanlara oranla çok farklı olduğunu dile getiren Murat Tonguç, “Havanın güneşli olması bizim için ve evsizler için güzel bir şey ama uzun vadede düşünürsek küresel ısınma olsun hava değişiminin global etkileri olsun kötü bir şey. Tarım için de kötü bir şey ama havanın güzelliği sadece İstanbul içinse sorun değil, İstanbul dışında da böyleyse kötü olur. İstanbul’da hava güzel olsun, iş için geldim buraya” dedi.

“Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum”

Sıcak havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı’na gezmeye gelen bir vatandaş, “Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum ben şuan dışarıdayım en büyük fark bu. Kar yağıyordu, araç, kurye zor geliyordu, geçen sene hiç iş yoktu şu an yapıyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Coşkun - Serdal Altıntepe - Emrah Kuş

 

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