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1 yılda 14 araç çaldı, cezaevinden izinli çıktı 3 otobüs ve 1 kamyon daha çaldı

Kayseri'de 2017 yılı içerisinde 14 ayrı oto hırsızlığı yapan ve yakalanarak tutuklanan şahıs, cezaevinden izinli çıkmasıyla beraber 3 otobüs ve 1 kamyon daha çaldı.

1 yılda 14 araç çaldı, cezaevinden izinli çıktı 3 otobüs ve 1 kamyon daha çaldı

13 Kasım 2017 14:31

Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda kentte meydana gelen otobüs ve kamyon hırsızlığı olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda benzer yöntemle oto hırsızlığı yapan ve 2017 yılı içerisinde 3 farklı zamanda yakalanarak 14 ayrı oto hırsızlığı olayından tutuklanan Yunus K'nın cezaevinden 1 hafta izinli çıktığı tespit edildi. Şüphelerini Yunus K.'nın üzerinde yoğunlaştıran ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yunus K.'nın sorgusunda kayıp olan 2 otobüsün yerini gösterdiği ve toplamda 4 oto hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Yunus K., işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut

Etiketler: hırsızlık, Kayseri

 

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