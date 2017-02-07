Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, bu zamana kadar toplam 100 bin müşterisini faizsiz ev ve otomobil sahibi yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bu zamana kadar insanlarımızın tamamen faizsiz ev ve otomobil sahibi olmalarına yardımcı olduk, onları hayallerine kavuşturduk. Onların bizlere olan güveniyle bugün 100 bin teslimata ulaştık. Bu 100 bin teslimatın içerisinde 40 bini ev teslimatı oldu” dedi.

“2016 yılında 8 bin ev teslimatı gerçekleştirdik”

Emin Üstün aynı zamanda, “25 yıldır vatandaşlarımızı tamamen faizsiz ve kendi belirledikleri ödeme ve taksit seçenekleriyle ev sahibi yaptık ve bundan sonrada devam ediyoruz. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 8 bin teslimatla yaklaşık 32 konut projesi kadar ev teslimatı yapmış olduk. Buda oldukça ciddi bir rakam. 8 bin teslimatımızla Ardahan’dan İzmir’e Türkiye’nin her bölgesinde vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık” şeklinde konuştu.

En çok teslimat Marmara Bölgesi’nde

En çok teslimatın Marmara Bölgesi’nde gerçekleştiğini de söyleyen Üstün, “Şehirlerimizin nüfus yoğunluğuna bakacak olursak, en çok nüfus yoğunluğunun yaşandığı İstanbul ve Marmara bölgesinde 3 bin teslimatla en çok teslimat gerçekleşen bölgemiz oldu. Sadece İstanbul’da 2 bin 36 teslimat gerçekleştirdik.

Bu bölgemizi sırasıyla, 1550 teslimatla iç Anadolu bölgesi izlerken, 1300 teslimat ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizde teslimat sıralamasında üçüncü sırayı aldı. Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerimiz ise teslimatlarımızın olduğu diğer bölgelerimiz” diye konuştu.

İstanbul’da en çok konut teslimatı yapılan ilçeler

“Marmara Bölgesi’nde en çok teslimatı hem Türkiye hem de bölgeler genelinde İstanbul’da gerçekleştirdik” diyen Üstün, “İstanbul’da teslim edilen 2bin36 konuttan, ilçeler içinde en çok teslimatı 190 teslimatla Esenler’de yaptık. Esenler’i sırasıyla; Bağcılar 179 teslimat, Ümraniye 157, Üsküdar 131, Küçükçekmece 106, Gaziosmanpaşa 105, Bahçelievler 95, Fatih 91 teslimatla izlerken, diğer ilçelerimizde de teslimatlarımız devam etti” açıklamalarında bulundu.



“Türkiye’de istediğiniz yerde ev sahibi olma fırsatı veriyoruz”

Üstün son olarak, “Günümüzde dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğunu görüyoruz. Ev sahibi olma şansı bulunmayan, dar gelirle yaşamak zorunda olan tüketici, uygulanan “Elbirliği Sistemi” ile bu hayaline kavuşturuyoruz. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen vatandaş, Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor. Bu sistem sayesinde vatandaş oturacağı ev tipini ve m2 sini kendisi belirleyerek, ev sahibi olabiliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.