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1 yılda bin 358 can kurtardılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2016 yılında 6 bin 476 yangın, 5 bin 167 arama kurtarma olayına müdahale ederek, bin 358 can kurtardı.


09 Şubat 2017 09:19

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, itfaiye ekiplerinin 2016 yılında özverili çalışarak, 6 bin 476 yangın olayına müdahale ettiğini, 5 bin 167 arama kurtarma faaliyetinde bulduğunu ve toplam 11 bin 643 olayda bin 358 can kurtarıldığını kaydetti.

2016 yılında 931 bina yangını, 269 atölye, imalathane ve fabrika yangını, 260 motorlu araç yangını, 13 odun kömür deposu, 36 orman yangını, 4 bin 793 samanlık, otluk, ekin yangını, 158 diğer yangınlara müdahale edildiğini bu yangınlarda 2 can kaybı yaşandığını belirten Pehlivan arama kurtarma faaliyetlerinde ise, 94 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Pehlivan, bin 97 hayvan kurtarıldığını, 44 intihara teşebbüs olayına müdahale edildiğini, 123 asansörde mahsur kalma olayına müdahale edildiğini, bin 833 kapı açma, 79 su baskını, bin 517 defa da diğer olaylara müdahale edildiğini söyledi. 

Halil Dağ - Yakup Güler
 

Etiketler: itfaiye


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