Diğer
Kategoriler

1 yıldır aranan sapık yakalandı

Adıyaman’da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunan sapık yakalandı.

1 yıldır aranan sapık yakalandı

06 Ocak 2018 17:32
1 yıldır aranan sapık yakalandı - Tıkla İzle

2017 yılı içerisinde Adıyaman merkezdeki okul çevrelerinde dolaşan ve okuldan çıkan öğrencilere cinsel tacizde bulunan sapık uzun süren bir çalışmanın sonunda yakalandı. Bir yıl içerisinde hakkında 9 ayrı ailenin şikayetçi olduğu sapığın yakalanması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Titiz çalışma sonrasında şahsın fırıncılık yapan M.R.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen sapığı yakalayarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Arslantaş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç