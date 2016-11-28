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1 yıldır imamsız namaz kılan cemaat imam istiyor

Niğde'nin merkeze bağlı Dündarlı kasabasındaki Aşağı isimli caminin cemaati, bir yıldır imamsız namaz kıldıklarını belirterek, yetkililerden imam gönderilmesini istedi.


28 Kasım 2016 13:52

Dündarlı Kasabası Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rıfat Göktaş, kasabalarına bir yıldır imam gönderilmediğini ve İl Müftülüğünün konunun üzerinde durmadığını ileri sürdü. Dernek Başkanı Rıfat Göktaş yaptığı açıklamada, "Camimizin sorunu bir yıl önce imamımız gitmesi ile başladı. Fakat kasabamıza bir imam göndermediler. Yani geçiştiriyorlar, geldi gelecek, gitti gidecek gibi. Şimdi bu camimiz C sınıfı bir camimiz buraya birinci sınıf bir imam göndermeleri gerekiyormuş. Birinci sınıf imamlarda merkezden dışarı çıkmıyorlar. İsteklerine bağlı isterlerse gelecekler istemezlerse gelmeyecekler" dedi.

Göktaş, "Bu camiye 10 sene bile geçse imam gönderemeyecek Müftülük çünkü C sınıfı imamlar gelmek istemiyorlar merkezden başka yerlere de gitmeyi düşünmedikleri için de gelmiyorlar. Buna da yetkimiz yok diyorlar" diye konuştu. İmam sorunlarının çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Dernek Başkanı Göktaş, ‘‘Bunu bir çözüme kavuşmalarını isteriz. Bu yılda müezzin idare ediyordu fakat iki ay öncede müezzinimiz gittiği için namaz kıldıranımız kalmadı. Namaz kıldıracak bir arkadaşımız olursa namazımızı kıldırıyor. Belediye Başkanımız kıldırıyor, cemaatten birisi kıldırıyor yoksa camimizde namaz kıldıracak adam bile bulamıyoruz. Yetkililerden camimize bir tane imam istiyoruz. İkincisi müezzin istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Cami cemaatinden olan Hikmet Karakuş da, "Bu camimize geliyoruz namaz kılmaya. Dernek başkanımız müftülüğe gidiyor durumu izah ediyor. Müftülük imamlar gelmek istemiyor diyormuş. Burası vatan toprağı değil mi? Buraya neden gelmek istemiyorlar? Uzak olabilir kasabamız ama imam evimiz, lojmanımız, her şeyimiz var. Neden gelmek istemiyorlar buna bir çare bulsunlar’’ diyerek yetkilerden imam sorununun çözümlenmesinin istedi. Hasan Hüseyin Navruz ise, "Bir senedir imamımız yok. Neden imam verilmiyor? Bu C sınıfında olan imamlar neredeler? Bu diyanet ve müftülük neredeler? Biz çocuklarımıza ne öğreteceğiz? Bizim çocuklarımız almış başını gidiyor. Yazık değil mi bizlere? Burası Niğde'nin en büyük kasabası olup da bir senedir imamsız kalması yazık değil mi?’’ diye konuştu. Niğde İl Müftülüğü yetkilileri ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmaktan kaçındı.  

Mücahit Bilgi

Etiketler: Dündarlı Kasabası, Niğde


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