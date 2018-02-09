10 adımda ruh sağlığınızı koruyun

Zi&On Psikiyatri Merkezinden Demirci, ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin kendi ilgilerini, başkalarının ilgilerinden bir parça yukarda tutma eğilimi gösterdiklerini ifade ederek, “Keyif aldığınız şeyleri yapmayı kendinizden esirgemeyin. Ertelemeleri olabildiğince azaltın. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın, siz de önemlisiniz.” dedi.

‘Hoşgörülü olun’ önerisinde bulunan Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Kendimiz de hata yapabiliriz başkaları da. Herkesin hata yapabileceğini bilmek ve buna göre davranmak bize iyi gelir” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, ruh sağlığı için şu tavsiyelerde bulundu:

“Belirsizliğe katlanın: Her şeyin öngörülebilir olması beklentisinde olmak içsel huzursuzluğu artıracaktır. Gelecekten yüzde yüz emin olma şansımız yoktur.

Esnek olun: Katı, önyargılı ve değişmez prensipler mutlu olmanızın önündeki en büyük engellerden biridir.

Sorumluluklarınızı bilin: Duygu, düşünce ve davranışlarınızın sorumluluğunu kendi üzerine almak erişkinliğin bir parçasıdır. Her olumsuzlukta başkalarını, dünyayı veya kaderinizi suçlamaktan vazgeçin.

Engellenme eşiğinizi yüksek tutun: Sağlıklı bireyler değiştirebilecekleri koşullar ve durumlarla ilgili aksiyon alırlar, değiştiremeyeceklerini kabullenir veya buna dayanırlar. Çünkü zorluklarla başa çıkmanın yolu ya mücadeleden, ya katlanmaktan, ya da ayrışmaktan geçer.

Gerçekçi beklentiler içinde olun: Ulaşılamaz hedefler koyup hayal kırıklığına uğramaktansa küçük hedefleri adım adım geçmek veya gerektiğinde hedef değiştirebilmek umutsuzluğa iyi gelir.

Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin: Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, başkalarının yorumlarına göre kendi değerinizi ölçmeyin ve kendinizi başkalarına kanıtlamak için uğraşmayın.

İnsanlarla etkileşimde bulunun: Bir insanın sadece kendi ekseni etrafında dönmemesi, kişilerarası ilişkilerini sıcak tutması bireyi daha mutlu kılar.

Toplumla ilgilenin: Toplumun bir parçası olmak bireyi daha rahat, daha güvende ve daha mutlu hissettirir. Toplumsal ahlaki değerlere göre davranmak; hem kendi haklarını, hem de başkalarının haklarını korumak, toplumun sürekliliğine az da olsa katkıda bulunmak kişinin refah duyumsamasına da yardımcı olur.”