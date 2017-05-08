Diğer
Kategoriler

10 adrese 200 polisle operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te 200 polisle 10 ayrı adrese yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 adrese 200 polisle operasyon: 12 gözaltı

08 Mayıs 2017 11:58

Gaziantep Valiliği tarafından operasyonda ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan uyuşturucu tacirleri, sokak satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince istihbari bilgilerin değerlendirilmesiyle önceden tespiti yapılan 10 ayrı adrese Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iştirakiyle eş zamanlı olarak 8 Mayıs 2017 günü sabah saat 05.30'da Şafak Operasyonu yapılmıştır.

Toplam 200 polisimizin iştirakiyle yapılan operasyon neticesinde, 156 gram eroin maddesi, 135 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 35 gram metamfetamin ateşbuz maddesi,12 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek, 5 adet kapsam dışı bıçak, 67 adet şarjör, 65 adet 9mm. çaplı fişek, 150 adet kartuş ele geçirilmiş olup, 12 şahıs gözaltına alınmıştır’’ denildi. 

Etiketler: Gaziantep, operasyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!