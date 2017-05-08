10 adrese 200 polisle operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep Valiliği tarafından operasyonda ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan uyuşturucu tacirleri, sokak satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince istihbari bilgilerin değerlendirilmesiyle önceden tespiti yapılan 10 ayrı adrese Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iştirakiyle eş zamanlı olarak 8 Mayıs 2017 günü sabah saat 05.30'da Şafak Operasyonu yapılmıştır.

Toplam 200 polisimizin iştirakiyle yapılan operasyon neticesinde, 156 gram eroin maddesi, 135 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 35 gram metamfetamin ateşbuz maddesi,12 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek, 5 adet kapsam dışı bıçak, 67 adet şarjör, 65 adet 9mm. çaplı fişek, 150 adet kartuş ele geçirilmiş olup, 12 şahıs gözaltına alınmıştır’’ denildi.