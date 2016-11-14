Bartın’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 Kasım'da Bartın Üniversitesinde görevli akademisyenlere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 10 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 10 kişiden H.K., A.N.T. ve H.Ç. tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mustafa Kurt