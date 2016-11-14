Diğer
Kategoriler

10 akademisyenden 3’ü tutuklandı

Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 10 akademisyenden 3'ü tutuklandı.

10 akademisyenden 3ü tutuklandı

14 Kasım 2016 23:43

Bartın’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 Kasım'da Bartın Üniversitesinde görevli akademisyenlere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 10 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 10 kişiden H.K., A.N.T. ve H.Ç. tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Mustafa Kurt

Etiketler: Akademisyen, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!