Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/s) olarak, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 14

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11