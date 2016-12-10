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10 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli (51-75 mm) yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar (mevcut kar üzerine 20-50 cm yeni kar) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

10 Aralık 2016 yurtta hava durumu

10 Aralık 2016 09:03

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/s) olarak, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu ve açık 14
Adana: Az bulutlu ve açık 17
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 

Etiketler: hava durumu


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