Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası alan ve 3 ayrı basit yaralama suçundan kaydı bulunan Ferhat K.’nin Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki evinde olduğunu öğrenen Yüreğir Araştırma ekipleri harekete geçti. Eve yapılan baskın sırasında Ferhat K., polise bıçakla saldırıp polis memuru Erdal Gülmez’i yaraladı. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Ferhat K. evin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine de zarar vermeye başladı. Polisleri ise bir süre yaklaştırmadı. Ancak yapılan görüşme ve biber gazlı müdahalenin ardından Ferhat K. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polis ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ferhat K., polis aracıyla önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.