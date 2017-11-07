10 aylık çelik ihracatında yüzde 24,7 artış yaşandı

Çelik İhracatçıları Birliği 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerini açıkladı. Verilere göre; 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde sektör miktar bazında yüzde 7,6 artışla 14,6 milyon ton, değer bazında yüzde 24,7 artışla 9,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliğine yapılan ihracatta yüzde 54’lük artış yaşandı. Bu artışın önemli bir bölümü İtalya, İspanya, Romanya, Birleşik Krallık ve Belçika’dan kaynaklandı. Türk çelik sektörünün on aylık dönemde en fazla kayıp yaşadığı ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Irak ve Umman oldu.

Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 14,6 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 24,7 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi. Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının 10 aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 15,3 milyon ton, değer bazında ise 11 milyar dolar oldu.

2017 yılının Ocak-Ekim dönemi rakamlarına göre; bölgeler bazında ihracatta liderliğini sürdüren Avrupa Birliğine ihracat yüzde 54 artış ile 4,5 milyon tona ulaştı. Avrupa Birliğini 3,3 milyon tonla Ortadoğu, 2 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 1,2 milyon tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

On aylık dönemde Şili, Panama ve Kolombiya gibi ülkelerin başı çektiği Orta ve Güney Amerika bölgesine ihracat yüzde 34 artış göstererek 1 milyon tonun üzerine çıktı. Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise geçen yıla kıyasla yüzde 559 artarak 1 milyon tona yükseldi. Ocak-Ekim döneminde miktar bazında en fazla ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında inşaat çeliği 4,6 milyon tonluk ihracatla ilk sırada yer aldı. İnşaat çeliği ihracatını 2 milyon tonla yassı sıcak izlerken hemen ardından 1,6 milyon tonla dikişli boru, 1,2 milyon tonla profil ve 1,1 milyon tonla filmaşin geldi.

Ekim’de çelik ihracatı miktarda ve değerde arttı

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 13,6 artışla 1,5 milyon tona; değerde ise yüzde 36,4 artışla 1 milyar dolara yükseldi.

2017 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, ihracatta yakaladıkları artış ivmesini on aylık dönemde de devam ettirdiklerini belirterek, “Bu dönemde inşaat çeliği ihracatımızda yaklaşık 1,2 milyon tonluk düşüş yaşandı. Buna karşın geleneksel birçok çelik ürünümüzün ihracatında ise artış gerçekleşti.

Çelik sektörü olarak bir yandan ekonomimizin ve sanayimizin büyümesine sağladığımız katkıyı artırıyor diğer yandan ülkemizi başarıyla yurtdışı pazarlarda temsil ediyoruz. Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yaşadığımız ülkeler sırasıyla; Singapur, İtalya, İspanya, Kanada ve Hong Kong oldu. İtalya ve İspanya’ya yassı sıcak; Singapur, Hong Kong ve Kanada’ya ise en fazla inşaat çeliği ihraç ettik. Bu dönemde en büyük düşüşleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Irak ve Umman’da yaşadık. Geleneksel pazarlarımız olan Ortadoğu ülkelerinin yavaş yavaş kendi sanayilerini kurmaları ve yerel üretimi desteklemek için çelik ithalatını zorlaştırmalarına ek olarak Irak’ta yaşanan son gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansıdığını görüyoruz” dedi.