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10 aylık döneminde, 849 bin 266 araç trafikten men edildi

10 aylık döneminde, 849 bin 266 araç trafikten men edildi
10 aylık döneminde, 849 bin 266 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini arttırdı.

 2018'in 10 aylık döneminde polis ve jandarma bölgesinde trafik ekiplerince 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi. Sürücülere kesilen cezalarda bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış oldu. Trafik ekiplerince, bu yılın 10 aylık döneminde, 849 bin 266 araç trafikten men edilirken, sürücü belgesi geri alma oranı ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttı. Ayrıca kusurlu bulunan yaklaşık 4 bin yaya, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan 21 bin yolcu, trafik cezası almaktan kaçamadı.

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