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10 aylık eşe 200 bin TL'lik Sevgililer Günü hediyesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir gözlük mağazasının sahibi, Sevgililer Günü'nde eşine yaklaşık 200 bin TL değerinde üzerinde ‘Dünyanın en güzel sevdasına’ yazılı ve çiçeklerle süslenen lüks otomobil hediye etti.

10 aylık eşe 200 bin TLlik Sevgililer Günü hediyesi

14 Şubat 2018 22:00
10 aylık eşe 200 bin TL'lik Sevgililer Günü hediyesi - Tıkla İzle

Alanya’da gözlük mağazası sahibi Tolga Uslu 10 aydır evli olduğu eşi Sebahat Uslu’ya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan ve üzerinde ‘Dünyanın en güzel sevdasına’ yazılı, çiçeklerle süslenen lüks son model otomobil hediye etti. Uslu'nun eşi lüks hediye karşında şaşkınlığını gizlemezken, Tolga Uslu, eşinin mutluluğunun parayla tarif edilemez olduğu söyledi. Uslu, "Eşimin bir ömür mutlu, huzurlu olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Onun mutlu olması benim için tarif edilemeyecek bir mutluluk. Eşimin varlığı benim için en büyük hediye" dedi.

 

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