Özel Hayat Hastanesi, anne ve anne adaylarına 'Anne Sütünün Önemi’ başlıklı bir seminer verdi. Seminere Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nigar Güler ve Op. Dr. Nazmiye Şentürk, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Yalman, Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, anneler ve anne adayları katıldı. Özel Hayat Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılması konusunda yaptığı çalışmalar sonucu 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verildiğini ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Anne sütünün faydalarını önemsiyoruz. Amacımız anne sütünün önemini vurgulayarak annelerin bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemelerini sağlayarak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda anne ve anne adaylarımıza da doktorlarımız tarafından verilen anne sütü ve anne sütünün önemi konuları ile de eğitim semineri ve etkinliklerimize devam ediyoruz. Eğitim toplantılarımız gelecek yıllarda da devam edecek” dedi.

Op.Dr. Nazmiye Şentürk ise, seminerde emzirmenin önemi, faydaları, anne sütünün bebeğin gelişimindeki rolü ile yeni doğan bebeğin bakımı ve beslenmesi hakkında bilgi verdi. Her 10 bebekten yalnızca üçünün anne sütüyle beslendiğini dile getiren Dr. Şentürk, “Yapılan araştırmalarda anne sütüyle beslenen bebeklerin zekâları biberonla beslenenlere göre 5 puan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Anne sütünü annenin bebeğe verebileceği en önemli armağan olarak görüyoruz. Çünkü anne sütü her zaman sterildir. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin anne sütüdür. Her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşendir. Koruyucu ve enfeksiyonu önleyen bağışıklık öğeleri içerir” diye konuştu.

Başarılı emzirmenin en önemli anahtarının annenin kendine güvenmesi olduğunu aktaran Şentürk, "Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması anne ve bebek için önemlidir. Ayrıca emzirmenin sık gerçekleştirilmesiyle annenin süt yapımı çoğalır. Bebeğe ilk 6 ayda sadece anne sütü verilmeli. Annenin süt verimini artırmak için özgüven kazandırıcı yakınlık ve ilgi gösterilmeli, emzirme ile ilgili sorun varsa çözülmelidir. Anne yeterli ve dengeli beslenmelidir. Bebekler anne sütü ile beslendikleri dönemde büyüme ve gelişme açısından mutlaka izlenmelidir” dedi.

Dr. Şentürk’ün sunumunun ardından Op. Dr. Nigar Güler, Uzm. Dr. Serdar Yalman ve Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminerin sonunda dinleyiciler arasında yapılan çekilişle katılımcılara hediyeler takdim edildi.